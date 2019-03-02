Минобороны РФ обвинило США в отказе пропустить транспорт для вывоза беженцев в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. США отказались пропустить транспортные колонны на территорию зоны Эт-Танф, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии. Они должны были быть отправлены за беженцами лагеря “Рукбан”, передает УНН со ссылкой на российские СМИ, в частности издание “Коммерсант”.
“Американская сторона ответила отказом на совместное обращение межведомственных координационных штабов России и Сирии по организации возвращения и размещения беженцев с просьбой пропустить транспортные колонны на территорию зоны Эт-Танф”,— заявили там.
Это произошло, несмотря на успешное завершение властями Сирии мероприятий для вывоза беженцев из лагеря “Рукбан” к местам довоенного проживания, рассказали в центре.
Ранее Россия и Сирия призвали США не мешать выходу беженцев из лагеря “Рукбан”.
Как сообщал УНН, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что имеет “веские основания” полагать, что во время химической атаки в сирийском городе Дума в прошлом году было использовано хлор.