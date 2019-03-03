Сирійські ЗМІ повідомили, що місцева армія відбила другу за добу масовану атаку бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Терористи атакували позиції армії Сирії в провінції Латакія. Напад було скоєно в районі Джебаль Аль-Кала, повідомляє агентство SANA з посиланням на джерело, інформує УНН.
Урядові військові змогли відбити масовану атаку і знищити техніку і озброєння бойовиків.
“Напад бойовиків був раптовим, але сирійські військовослужбовці дали відсіч противнику і завдали йому втрати”, — повідомило військове джерело агентства.
Бій тривав цілу годину, в результаті було ліквідовано декілька терористів. При відбитті атаки отримали поранення двоє солдатів.
Напад терористів на військовослужбовців в Сирії став другим за добу. Раніше, в ніч на 3 березня, бойовики атакували позиції армії в провінції Хама, скориставшись негодою. Втрати понесли обидві сторони, при цьому, число загиблих не уточнюється.
Як раніше повідомляв УНН, Німеччина закликає знайти винних у застосуванні хімзброї в Сирії.