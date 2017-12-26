Сирийские силы взяли под контроль Западную Гуту вблизи Дамаска
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Правительственная сирийская армия установила контроль над районом Западная Гута, который фактически является юго-западной окраиной сирийской столицы Дамаска. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.
По данным наблюдателей, сейчас ведутся переговоры относительно эвакуации бойцов антиправительственных подразделений в контролируемые повстанцами районы северо-западной провинции Идлиб.
Правительственные силы Сирии вместе с союзниками, в частности, иранцами, противостоят сотням суннитов и бойцов оппозиционной Свободной сирийской армии. Аналитики считают, что в эту группу в основном входят местные жители.
Анклав Западная Гута является последним повстанческим бастионом, расположенным вплотную к Дамаску.
Напомним, в МИД Германии возложили на Россию ответственность за ситуацию в Восточной Гуте.