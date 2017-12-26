Сирійські сили взяли під контроль Західну Гуту поблизу Дамаска
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Урядова сирійська армія встановила контроль над районом Західна Гута, який фактично є південно-західною околицею сирійської столиці Дамаска. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
За даними спостерігачів, зараз тривають переговори щодо евакуації бійців антиурядових підрозділів до контрольованих повстанцями районів північно-західної провінції Ідліб.
Урядові сили Сирії разом із союзниками, зокрема, іранцями, протистоять сотням сунітів і бійців опозиційної Вільної сирійської армії. Аналітики вважають, що до цієї групи переважно входять місцеві жителі.
Анклав Західна Гута є останнім повстанським бастіоном, розташованим впритул до Дамаска.
Нагадаємо, у МЗС Німеччини поклали на Росію відповідальність за ситуацію в Східній Гуті.