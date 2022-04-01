Сирийские наемники уже прибыли в рф для участия в войне против Украины - NYT

Детали

Отмечается, что около 300 человек уже прибыли в россию для прохождения военной подготовки перед отправкой в Украину.

Речь идет о военных подразделения сирийской армии, который тесно сотрудничает с рашистами, которые воевали в Сирии на стороне Башара Асада во время сирийской войны.

Также сообщается, что еще немало боевиков на подходе. Вербовщики по всей Сирии составляют списки желающих, которых должна проверить сирийская служба безопасности, перед тем как передать рф.

Как отмечается, мотивацией участия сирийских боевиков в войне есть деньги. Вербовщики обещают, что их не будут привлекать к боевым действиям, а поручать им, например, охрану складов или топливных баз.

Вербовщик на условиях анонимности рассказал, что русские для войны в Украине хотят завербовать 16 тысяч сирийцев. По его словам, это должны быть мужчины в возрасте от 20 до 45 лет и весить от 50 до 90 кг. Предпочтение отдают тем, кто имеет боевой опыт. Им обещают жалованье от 1000 до 2000 долларов в месяц.

Примерно 300 солдат, которые уже находятся в рф, представляющих 25-ю дивизию сирийской армии, известную как Tiger Forces, что считается элитной и тесно сотрудничает с российскими военными.

Рашисты предложили им жалование 1200 долларов в месяц в течение шести месяцев с премией 3000 долларов по возвращении в Сирию. В случае смерти их семьям обещано 2800 долларов, плюс по 600 долл. на месяц в течение года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: сирийские наемники рассматривают участие в войне против Украины как побег в ЕС.



Напомним

Для участия в войне против Украины россия вербует жителей Сирии, которые умеют вести боевые действия в городских условиях.