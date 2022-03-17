Сирійські найманці розглядають участь у війні проти України як втечу в ЄС – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Сирійські найманці розглядають участь у війні в Україні на боці росії як шанс подальшого дезертирства та нелегальної міграції в країни ЄС. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
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За даними розвідки, командування російської воєнної бази Хмеймім отримало вказівку щоденно відправляти до України до 300 бойовиків. 15 березня для участі в бойових діях проти України з воєнної бази Хмеймім (САР) до росії відправили 150 найманців.
“За інформацією воєнної розвідки України, найближчим часом заплановано переміщення з Сирії до росії та білорусі озброєння, військової техніки та інших ресурсів для забезпечення російських окупаційних військ. Президент Сирії Башар аль-Асад пообіцяв надати росії для війни в Україні 40 000 бойовиків”, - ідеться в повідомленні.
Як зазначили, під час вербування найманцям обіцяють, що вони виконуватимуть виключно поліцейські функції з наведення порядків на окупованих територіях. Але останнім часом серед найманців почала поширюватися інформація щодо безпосередньої участі в бойових діях проти української армії. Це значно знизило “бойовий дух” сирійців.
“До того ж, нещодавно до воєнної бази Хмеймім з росії прибуло понад 30 бойовиків, які отримали поранення в боях проти захисників України. Це негативно вплинуло на морально-психологічний стан інших найманців та призвело до відмови частини з них брати участь у бойових діях. Серед сирійських бойовиків навіть було зафіксовано випадки самокаліцтва. Частина найманців розглядають відправку до росії та білорусі як шанс подальшого дезертирства та нелегальної міграції в країни ЄС”, - інформує розвідка.
Доповнення
Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка та Дейр ез-Зор).