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Сирійські найманці розглядають участь у війні проти України як втечу в ЄС – розвідка

Сирійські найманці розглядають участь у війні проти України як втечу в ЄС – розвідка

Київ • УНН

 • 84058 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Сирійські найманці розглядають участь у війні в Україні на боці росії як шанс подальшого дезертирства та нелегальної міграції в країни ЄС. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Деталі

За даними розвідки, командування російської воєнної бази Хмеймім отримало вказівку щоденно відправляти до України до 300 бойовиків. 15 березня для участі в бойових діях проти України з воєнної бази Хмеймім (САР) до росії відправили 150 найманців.

“За інформацією воєнної розвідки України, найближчим часом заплановано переміщення з Сирії до росії та білорусі озброєння, військової техніки та інших ресурсів для забезпечення російських окупаційних військ. Президент Сирії Башар аль-Асад пообіцяв надати росії для війни в Україні 40 000 бойовиків”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначили, під час вербування найманцям обіцяють, що вони виконуватимуть виключно поліцейські функції з наведення порядків на окупованих територіях. Але останнім часом серед найманців почала поширюватися інформація щодо безпосередньої участі в бойових діях проти української армії. Це значно знизило “бойовий дух” сирійців.

“До того ж, нещодавно до воєнної бази Хмеймім з росії прибуло понад 30 бойовиків, які отримали поранення в боях проти захисників України. Це негативно вплинуло на морально-психологічний стан інших найманців та призвело до відмови частини з них брати участь у бойових діях. Серед сирійських бойовиків навіть було зафіксовано випадки самокаліцтва. Частина найманців розглядають відправку до росії та білорусі як шанс подальшого дезертирства та нелегальної міграції в країни ЄС”, - інформує розвідка.

Доповнення

Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка та Дейр ез-Зор).

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