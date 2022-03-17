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Сирийские наемники рассматривают участие в войне против Украины как побег в ЕС – разведка

Сирийские наемники рассматривают участие в войне против Украины как побег в ЕС – разведка

Киев • УНН

 • 84057 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Сирийские наемники рассматривают участие в войне в Украине на стороне россии как шанс дальнейшего дезертирства и нелегальной миграции в страны ЕС. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Детали

По данным разведки, командование российской военной базы Хмеймим получило указание ежедневно отправлять в Украину до 300 боевиков. 15 марта для участия в боевых действиях против Украины с военной базы Хмеймим (САР) в Россию отправили 150 наемников.

“По информации военной разведки Украины, в ближайшее время запланировано перемещение из Сирии в Россию и Беларусь вооружения, военной техники и других ресурсов для обеспечения российских оккупационных войск. Президент Сирии Башар аль-Асад пообещал предоставить россии для войны в Украине 40 000 боевиков”, - говорится в сообщении.

Как отметили, во время вербовки наемникам обещают, что они будут выполнять исключительно полицейские функции по наведению порядков на оккупированных территориях. Но в последнее время среди наемников начала распространяться информация о непосредственном участии в боевых действиях против украинской армии. Это значительно снизило боевой дух сирийцев.

"К тому же, недавно в военную базу Хмеймим из России прибыло более 30 боевиков, получивших ранения в боях против защитников Украины. Это негативно повлияло на морально-психологическое состояние других наемников и привело к отказу части из них участвовать в боевых действиях. Среди сирийских боевиков даже были зафиксированы случаи самоувечья. Часть наемников рассматривают отправку в Россию и Беларусь как шанс дальнейшего дезертирства и нелегальной миграции в страны ЕС”, - информирует разведка.

Дополнение

Россия открыла 14 центров вербовки наемников в Сирии на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка и Дейр эз-Зор).

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