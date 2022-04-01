Сирійські найманці вже прибули до рф для участі у війні проти України - NYT

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Зазначається, що близько 300 осіб уже прибули до росії для проходження військового вишколу перед відправкою в Україну.

Ідеться про військових підрозділу сирійської армії, який тісно співпрацює з рашистами, котрі воювали в Сирії на боці Башара Асада під час сирійської війни.

Також повідомляється, що ще чимало бойовиків на підході. Вербувальники по всій Сирії складають списки охочих, яких має перевірити сирійська служба безпеки, перед тим як передати рф.

Як відзначається, мотивацією участі сирійських бойовиків у війні є гроші. Вербувальники обіцяють, що їх не залучатимуть до бойових дій, а доручатимуть їм, наприклад, охорону складів чи паливних баз.

Вербувальник на умовах анонімності розповів, що росіяни для війни в Україні хочуть завербувати 16 тисяч сирійців. За його словами, це мають бути чоловіки у віці від 20 до 45 років й важити від 50 до 90 кг. Перевагу віддають тим, хто має бойовий досвід. Їм обіцяють платню від 1000 до 2000 доларів на місяць.

Приблизно 300 солдатів, які вже перебувають в рф, представляють 25-ту дивізію сирійської армії, відому як Tiger Forces, що вважається елітною й тісно співпрацює з російськими військовими.

Рашисти запропонували їм жалування 1200 доларів на місяць протягом шести місяців з премією 3000 доларів після повернення до Сирії. У разі смерті їхнім сім’ям обіцяно 2800 доларів, плюс по 600 дол. на місяць упродовж року.

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Нагадаємо

Для участі у війні проти України росія вербує жителів Сирії, які вміють вести бойові дії в міських умовах.