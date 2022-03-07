ЗМІ: Росія вербує сирійців для війни проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Для участі у війні проти України Росія вербує жителів Сирії, які вміють вести бойові дії в міських умовах. Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців, передає УНН.
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Джерела видання не уточнили, скільки саме сирійських найманців були завербовані, але як зазначається, деякі з них вже перебувають у Росії та готуються вступити в конфлікт.
Також є дані, що Росія пропонувала добровольцям з країни від 200 до 300 доларів, щоб поїхати в Україну.
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