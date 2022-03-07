СМИ: Россия вербует сирийцев для войны против Украины

Детали

Источники издания не уточнили, сколько именно сирийских наемников были завербованы, но как отмечается, некоторые из них уже находятся в России и готовятся вступить в конфликт.

Также есть данные, что Россия предлагала добровольцам из страны от 200 до 300 долларов, чтобы поехать в Украину.

Напомним

Минобороны США: российские оккупанты выпустили по Украине около 600 ракет.