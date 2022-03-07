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15 марта, 19:03 • 83608 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 121613 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107648 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 96035 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 93524 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81894 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СМИ: Россия вербует сирийцев для войны против Украины

Киев • УНН

 • 231733 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Для участия в войне против Украины Россия вербует жителей Сирии, умеющих вести боевые действия в городских условиях. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, передает УНН.

Детали

Источники издания не уточнили, сколько именно сирийских наемников были завербованы, но как отмечается, некоторые из них уже находятся в России и готовятся вступить в конфликт.

Также есть данные, что Россия предлагала добровольцам из страны от 200 до 300 долларов, чтобы поехать в Украину.

Напомним

Минобороны США: российские оккупанты выпустили по Украине около 600 ракет.

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