СМИ: Россия вербует сирийцев для войны против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Для участия в войне против Украины Россия вербует жителей Сирии, умеющих вести боевые действия в городских условиях. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, передает УНН.
Детали
Источники издания не уточнили, сколько именно сирийских наемников были завербованы, но как отмечается, некоторые из них уже находятся в России и готовятся вступить в конфликт.
Также есть данные, что Россия предлагала добровольцам из страны от 200 до 300 долларов, чтобы поехать в Украину.
Напомним
Минобороны США: российские оккупанты выпустили по Украине около 600 ракет.