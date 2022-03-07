Міноборони США: російські окупанти випустили по Україні близько 600 ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Від початку війни Росія випустила по нашій країні 600 ракет. При цьому українська система протиповітряної оборони все ще залишається ефективною. Про це заявили у Міністерстві оборони США, передає УНН.
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Як повідомив високопоставлений представник Міністерства оборони США, від початку вторгнення в Україну 24 лютого було здійснено близько 600 запусків російських ракет.
Він зазначив, що система протиповітряної та протиракетної оборони України все ще ефективна і продовжує активно використовуватися.
Представник Міноборони уточнив, що окупанти не залишають спроб завоювати панування в українському повітряному просторі.
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