Минобороны США: российские оккупанты выпустили по Украине около 600 ракет

Детали

Как сообщил высокопоставленный представитель Министерства обороны США, от начала вторжения в Украину 24 февраля было совершено около 600 запусков российских ракет.

Он отметил, что система противовоздушной и противоракетной обороны Украины все еще эффективна и продолжает активно использоваться.

Представитель Минобороны уточнил, что оккупанты не оставляют попыток завоевать господство в украинском воздушном пространстве.

Напомним

В Великобритании просят исключить Россию из Интерпола.