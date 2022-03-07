Минобороны США: российские оккупанты выпустили по Украине около 600 ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. С начала войны Россия выпустила по нашей стране 600 ракет. При этом украинская система противовоздушной обороны все еще остается эффективной. Об этом заявили в Министерстве обороны США, передает УНН.
Детали
Как сообщил высокопоставленный представитель Министерства обороны США, от начала вторжения в Украину 24 февраля было совершено около 600 запусков российских ракет.
Он отметил, что система противовоздушной и противоракетной обороны Украины все еще эффективна и продолжает активно использоваться.
Представитель Минобороны уточнил, что оккупанты не оставляют попыток завоевать господство в украинском воздушном пространстве.
Напомним
В Великобритании просят исключить Россию из Интерпола.