Сирийские повстанцы захватили склад наркотиков, которым предположительно руководит брат Башара Асада

Возглавляемые группой Хаят Тахрир аш-Шам (HTS), повстанцы говорят, что нашли огромное количество наркотиков и пообещали их уничтожить.

Передает УНН со ссылкой на Agence France-Presse и ABC.

Возглавляемые группировкой «Хаят Тахрир аш-Шам» (HTS) повстанцы захватили военные базы и центры распространения стимулятора амфетаминового ряда, который заполонил скрытый рынок по всему Ближнему Востоку. После того, как победители под руководством исламистов нашли огромную партию наркотиков, они пообещали их уничтожить.

Боевик в черной маске Абу Малек аш-Шами заявил, что захваченная фабрика по производству наркотических психостимулирующих препаратов Каптагон связана с Махером аль-Асадом и Амером Хити.

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Махер аль-Асад, брат Башара аль-Асада, был военным командиром и теперь, как предполагается, находится в бегах. Его часто обвиняли в том, что он является силой, стоящей за прибыльной торговлей каптагоном.

Мы обнаружили большое количество устройств, которые были наполнены упаковками таблеток каптагона, предназначенных для контрабандного вывоза из страны. Это огромное количество. Невозможно перечислить - сказал Шами.

Справочно

Сейчас в сети распространяются информация, что режим Башара Асада заработал миллиарды долларов, вывозя в богатые нефтью страны Персидского залива из Сирии амфетамин, который вызывает сильную зависимость.

Каптагон родился как лекарственное средство в Германии в шестидесятых годах, использовался в рекреационных целях, в частности для того, чтобы помешать сну в определенных целях. Но препарат был запрещен. Тем не менее он Каптагон производился в Сирии и циркулировал в Саудовской Аравии, Ливане, Ираке, Иордании и в странах Европы.

Препарат называют «кокаином для бедняков» (таблетка стоит около двадцати долларов) и «наркотиком джихадистов», поскольку считалось, что его использовали террористы, напавшие на Париж во время терактов в ноябре 2015 года.

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Также сообщалось, что препарат употребляли террористы ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Сирии) и ХАМАС, в том числе те, кто совершил резню 7 октября, поэтому Каптагон получил прозвище «наркотик ИГИЛ».

Потребление каптагона пока что растет, пишет ABC: есть британские источники, которые даже утверждают, что объемы его оборота аналогичны или даже превышают объемы оборота мексиканских наркокартелей.

Кроме цены, ключом к его успеху является то, что он повышает активность и устраняет чувство голода.

Например, студенты используют его, чтобы повысить свою производительность; таксисты, водители грузовиков и даже солдаты употребляют его, чтобы не заснуть и работать на работе; другие прибегают к каптагону, чтобы избежать еды, объясняет Кэролайн Роуз, директор Института New Lines.

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Каптагон разжег эпидемию злоупотребления наркотиками в богатых странах Персидского залива, угрожая социальному миру, писал исследователь Карнеги Хешам Алганнам.

Асад, якобы использовал торговлю каптагоном как средство давления на страны Персидского залива, в частности Саудовскую Аравию, с целью реинтеграции Сирии в арабский мир, считает исследователь фонда Карнеги Хешам Алганнам.

Дополнение

Известно, что хотя объявленное повстанцами обнаружение каптагона на складе было масштабным, но меньшие, но всё равно впечатляющие запасы вещества также были обнаружены на военных объектах, связанных с подразделениями под командованием Махера Асада.

«Когда мы вошли в территорию, мы нашли огромное количество каптагона. Поэтому мы его уничтожили и сожгли», - уверяет боец HTS под военным псевдонимом „Хаттаб“.

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