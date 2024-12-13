G7 подтвердили поддержку Сирии и призвали к инклюзивному политическому переходу: что ждет режим Асада
Киев • УНН
Страны G7 подтвердили поддержку политического процесса в Сирии и призвали к формированию нового инклюзивного правительства. Лидеры подчеркнули необходимость привлечения режима Асада к ответственности и уничтожения химического оружия.
Страны G7 подтвердили свою преданность народу Сирии и выразили полную поддержку инклюзивному политическому процессу, который будет проводиться при участии сирийского народа. Об этом сообщает Белый Дом, передает УНН.
Детали
Лидеры призвали все стороны конфликта соблюдать территориальную целостность, суверенитет и независимость Сирии. Также они выразили поддержку усилиям ООН по наблюдению за ситуацией на Голанских высотах между Израилем и Сирией.
Страны G7 заявили о готовности поддержать переходный процесс, который должен привести к образованию прозрачного, инклюзивного и несектантского правительства, которое будет уважать верховенство права, права человека, включая права женщин, и обеспечивать защиту всех групп населения, в частности этнических и религиозных меньшинств.
Кроме этого, G7 отметили необходимость привлечения режима Асада к ответственности за преступления, совершенные в течение последних лет. Также страны G7 будут продолжать сотрудничество с ОЗХО для уничтожения остаточных запасов химического оружия в Сирии.
Лидеры выразили осуждение всех проявлений терроризма и экстремизма, а также призвали к международному сотрудничеству для восстановления страны, стабильности и создания условий для безопасного и добровольного возвращения беженцев.
Лидеры G7 готовы поддержать новое сирийское правительство10 дек. 2024, 13:08 • 15592 просмотра