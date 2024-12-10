Лидеры G7 готовы поддержать новое сирийское правительство
Киев • УНН
Страны G7 выразили готовность поддержать новое сирийское правительство после смены власти. Ключевым условием поддержки является соблюдение прав человека и уважение к религиозным и этническим меньшинствам.
Представители стран Группы семи (G7) надеются, что оппозиция, которая пришла к власти в Сирии, будет соблюдать права человека и уважать религиозные и этнические меньшинства.
Передає УНН из посиланням на Вloomberg.
G7 поддержит переходный процесс в Сирии после падения Асада.
Лидеры стран "Группы семи" готовы поддержать новое сирийское правительство, если переходный процесс будет происходить с уважением к верховенству права, а также к религиозным и этническим меньшинствам в стране.
В объединении выражают надежду, что"все оппозиционные группы, стремящиеся участвовать в управлении Сирией, продемонстрируют свою приверженность правам всех сирийцев". Об этом говорится в проекте заявления, которое G7 планирует обнародовать позже на этой неделе.
Напомним
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Бывший министр развития Идлиба Мухаммад аль-Башир назначен председателем переходного правительства Сирии. Он уже провел встречи с лидером ХТШ и экс-премьером времен Асада для формирования нового кабинета.
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