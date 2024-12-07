Сирийские повстанцы приближаются к Хомсу: стратегический город может оказаться под их контролем
Киев • УНН
Повстанцы захватили последнюю деревню недалеко от Хомса и приближаются к городу. Взятие города может отрезать режим Асада от побережья с российскими базами и алавитской поддержкой.
Сирийские повстанцы заявили об успешном наступлении и продвижении к центральному городу Хомс, что может стать еще одним стратегическим ударом по режиму президента Башара аль-Асада. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Повстанцы утверждают, что уже заняли последнее село на окраинах города и сейчас находятся на его стенах.
По информации, захват Хомса может привести к стратегическим последствиям, поскольку это отрежет Дамаску от побережья, который является оплотом алавитского меньшинства – основной поддержки режима Асада. Побережье также важно из-за присутствия российских военных баз.
Официальные подтверждения этих событий пока отсутствуют.
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