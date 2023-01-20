Синегубов показал последствия обстрелов Купянска: рашисты попали по школе

Цитата

"Последствия вчерашних обстрелов в Купянске. Войска рф из ЗРК С-300 поразили здание школы. К счастью, обошлось без пострадавших, - отметил Синегубов. - Враг за все ответит. А пока наши Вооруженные Силы Украины продолжают давать отпор оккупанту и уверенно держать позиции".

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Российские войска за прошедшие сутки обстреливали приграничье Харьковской области, из С-300 попали в помещение школы-интерната.