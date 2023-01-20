Синєгубов показав наслідки обстрілів Куп'янська: рашисти поцілили по школі

Цитата

"Наслідки вчорашніх обстрілів у Куп'янську. Війська рф із ЗРК С-300 уразили будівлю школи. На щастя, обійшлося без постраждалих, - зазначив Синєгубов. - Ворог за все відповість. А поки наші Збройні Сили України продовжують давати відсіч окупанту й впевнено тримати позиції".

Доповнення

Російські війська минулої доби обстрілювали прикордоння Харківської області, з С-300 поцілили у приміщення школи-інтернату.