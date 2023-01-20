Синєгубов показав наслідки обстрілів Куп'янська: рашисти поцілили по школі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у п'ятницю, 20 січня, у Telegram показав наслідки удару російських окупантів з С-300 по школі у Куп'янську Харківської області, пише УНН.
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"Наслідки вчорашніх обстрілів у Куп'янську. Війська рф із ЗРК С-300 уразили будівлю школи. На щастя, обійшлося без постраждалих, - зазначив Синєгубов. - Ворог за все відповість. А поки наші Збройні Сили України продовжують давати відсіч окупанту й впевнено тримати позиції".
Доповнення
Російські війська минулої доби обстрілювали прикордоння Харківської області, з С-300 поцілили у приміщення школи-інтернату.