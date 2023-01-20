Окупанти з С-300 обстріляли школу-інтернат на Харківщині - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Російські війська минулої доби обстрілювали прикордоння Харківської області, з С-300 поцілили у приміщення школи-інтернату, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у п'ятницю, 20 січня, у Telegram, пише УНН.
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"Минулої доби ворог продовжував здійснювати удари по прикордонних населених пунктах області. З мінометів, артилерії та РСЗВ окупанти обстрілювали Тимофіївку, Ветеринарне, Стрілечу, Старицю, Вовчанськ, Вільчу, Дворічну, Куп’янськ та ін." - повідомив Синєгубов.
Деталі
За даними голови ОВА, ситуація наступна:
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- У Тимофіївці Богодухівського району зафіксовано близько 20 ударів ворога з артилерії. Пошкоджено чотири приватні будинка.
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- У Вовчанську Чугуївського району обстрілів зазнали дві дев’ятиповерхівки: вибиті вікна і дах. Крім того, пошкоджено 10 приватних будинків, гаражі, господарчі споруди.
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- У Куп'янському районі від обстрілів потерпав Куп'янськ і Дворічна. Пошкоджено 5 приватних будинків, господарчі споруди, автомобілі. Також окупанти з ЗРК С-300 обстріляли приміщення школи-інтернату.
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"Обійшлося без постраждалих", - зазначив Синєгубов.
Доповнення
Днями окупанти обстріляли Вовчанський геріатричний пансіонат.