Оккупанты из С-300 обстреляли школу-интернат в Харьковской области - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Российские войска за прошедшие сутки обстреливали пограничье Харьковской области, из С-300 попали в помещение школы-интерната, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в пятницу, 20 января, в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"За прошедшие сутки враг продолжал осуществлять удары по приграничным населенным пунктам области. Из минометов, артиллерии и РСЗО оккупанты обстреливали Тимофеевку, Ветеринарное, Стрелечую, Старицу, Волчанск, Вильчу, Двуречную, Купянск и др." - сообщил Синегубов.
Детали
По данным главы ОВА, ситуация следующая:
-
- В Тимофеевке Богодуховского района зафиксировано около 20 ударов врага из артиллерии. Повреждены четыре частных дома.
-
- В Волчанске Чугуевского района обстрелам подверглись две девятиэтажки: выбиты окна и крыша. Кроме того, повреждены 10 частных домов, гаражи, хозяйственные постройки.
-
- В Купянском районе от обстрелов пострадал Купянск и Двуречная. Повреждены 5 частных домов, хозяйственные постройки, автомобили. Также оккупанты из ЗРК С-300 обстреляли помещение школы-интерната.
-
"Обошлось без пострадавших", - отметил Синегубов.
Дополнение
На днях оккупанты обстреляли Волчанский гериатрический пансионат.