На Харківщині був "приліт" у геріатричний пансіонат - голова ОВА

Цитата

"Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківщини. Минулої доби під ворожим артилерійським та мінометним вогнем були Куп'янськ, Дворічна, Вовчанськ, Красне, Кам'янка, Чугунівка, Табаївка та інші міста і села області", - повідомив Синєгубов.

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За даними голови ОВА:



У Куп'янську внаслідок обстрілів пошкоджено житловий будинок та приватне підприємство.

внаслідок обстрілів пошкоджено житловий будинок та приватне підприємство.

У селищі Дворічна Куп’янського району пошкоджено приватний будинок, горіли господарчі споруди.

Куп’янського району пошкоджено приватний будинок, горіли господарчі споруди.

У Вовчанську Чугуївського району ворог обстріляв два двоповерхових багатоквартирних будинки: вибиті вікна і зруйновано дах. Є влучання в амбулаторію.

Чугуївського району ворог обстріляв два двоповерхових багатоквартирних будинки: вибиті вікна і зруйновано дах. Є влучання в амбулаторію.

У селищі Вільча через обстріли окупантів пошкоджено 5 приватних будинків. Був «приліт» у «Вовчанський геріатричний пансіонат», пошкоджені вікна корпусу. Також зафіксовано влучання ворожих снарядів у дитячий садок.

через обстріли окупантів пошкоджено 5 приватних будинків. Був «приліт» у «Вовчанський геріатричний пансіонат», пошкоджені вікна корпусу. Також зафіксовано влучання ворожих снарядів у дитячий садок.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначив він.

"Наші військові на лінії зіткнення надійно тримають позиції та ведуть запеклі бої з окупантами", - вказав голова ОВА.

Доповнення

17 січня у селі Ківшарівка було обстрілами пошкоджено лікарню. Поранення отримав фельдшер.