Харківщина за добу зазнала масованих обстрілів ворога - голова ОВА

КИЇВ. 18 січня. УНН. Харківську область минулої доби масовано обстрілювали російські окупанти, є пошкодження, поранено фельдшера. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у середу, 18 січня, у Telegram, пише УНН.