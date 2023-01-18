Харківщина за добу зазнала масованих обстрілів ворога - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Харківську область минулої доби масовано обстрілювали російські окупанти, є пошкодження, поранено фельдшера. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у середу, 18 січня, у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти області вздовж усієї лінії зіткнення. Під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Стариця, Новомлинськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів", - повідомив Синєгубов.
Деталі
За даними голови ОВА:
-
- Внаслідок ракетного удару по Куп'янську зруйновано будівлю Автотранспортного фахового коледжу. Також у місті пошкоджено гаражі та інші нежитлові приміщення.
-
- У селищі Дворічна є "прильоти" у приватний сектор.
-
- У селищі Вільча Чугуївського району пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки.
-
- У селі Ківшарівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено місцеву лікарню. Поранення отримав 51-річний фельдшер. Госпіталізований у стані середньої тяжкості.
-
"На лінії зіткнення тривають бої з російськими окупантами", - зазначив голова ОВА.
Доповнення
Окупанти обстріляли Куп’янськ ракетами С-300.