Харьковская область за сутки подверглась массированным обстрелам врага - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Харьковскую область за прошедшие сутки массированно обстреливали российские оккупанты, есть повреждения, ранен фельдшер. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в среду, 18 января, в Telegram, пишет УНН.
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"За прошедшие сутки враг массированно обстреливал населенные пункты области вдоль всей линии соприкосновения. Под огнем были Купянск, Волчанск, Двуречная, Старица, Новомлинск и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов", - сообщил Синегубов.
Детали
По данным главы ОВА:
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- В результате ракетного удара по Купянску разрушено здание Автотранспортного профессионального колледжа. Также в городе повреждены гаражи и другие нежилые помещения.
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- В поселке Двуречная есть "прилеты" в частный сектор.
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- В поселке Вильча Чугуевского района повреждены по меньшей мере 4 частных дома.
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- В селе Ковшаровка Купянского района обстрелами повреждена местная больница. Ранения получил 51-летний фельдшер. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.
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"На линии соприкосновения продолжаются бои с российскими оккупантами", - отметил глава ОВА.
Дополнение
Оккупанты обстреляли Купянск ракетами С-300.