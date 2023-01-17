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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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13:44 • 16430 перегляди

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Окупанти обстріляли Куп’янськ ракетами С-300: зруйновано навчальний заклад

Київ • УНН

 • 465045 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Російські окупанти сьогодні знову обстріляли місто Куп’янськ. Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, ворожа ракета С-300 влучила у Куп'янський автотранспортний фаховий коледж, передає УНН.

Окупанти обстріляли Куп’янськ ракетами С-300: зруйновано навчальний заклад

Цитата

“Окупанти знову обстріляли місто Куп'янськ. Сьогодні, близько 14:30 ворожа ракета С-300 влучила у Куп'янський автотранспортний фаховий коледж”, – йдеться в повідомленні.

Деталі

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Однак, приміщення навчального закладу майже повністю зруйновано.

Доповнення

Російські війська за 16 січня обстріляли три райони Харківської області, зокрема під ворожий вогонь потрапила районна лікарня у Вовчанську

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