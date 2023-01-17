Окупанти обстріляли Куп’янськ ракетами С-300: зруйновано навчальний заклад

Цитата

“Окупанти знову обстріляли місто Куп'янськ. Сьогодні, близько 14:30 ворожа ракета С-300 влучила у Куп'янський автотранспортний фаховий коледж”, – йдеться в повідомленні.

Деталі

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Однак, приміщення навчального закладу майже повністю зруйновано.

Доповнення

Російські війська за 16 січня обстріляли три райони Харківської області, зокрема під ворожий вогонь потрапила районна лікарня у Вовчанську