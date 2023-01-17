Під ворожий вогонь потрапила лікарня на Харківщині - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Російські війська за 16 січня обстріляли три райони Харківської області, зокрема під ворожий вогонь потрапила районна лікарня у Вовчанську, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у вівторок, 17 січня, у Telegram, пише УНН.
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"Минулої доби ворог продовжував терор мирного населення прифронтових населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області", - повідомив Синєгубов.
Деталі
За даними голови ОВА:
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- У Куп'янську обстрілами пошкоджено 2 п'ятиповерхових багатоквартирних будинки, 7 приватних домоволодінь. Поранення отримали 41-річний чоловік та жінка 65 років.
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- У Вовчанську Чугуївського району від обстрілів постраждала будівля центральної районної лікарні, пошкоджено 7 приватних будинків.
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- У селищі Білий Колодязь Вовчанської громади пошкоджено 3 приватних будинки та об'єкт цивільної промисловості.
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"Наші захисники на лінії зіткнення надійно тримають позиції та дають рішучу відсіч окупантам", - зазначив голова ОВА.
Доповнення
Російські окупанти 16 січня обстріляли дитячу лікарню у Херсоні.