Під ворожий вогонь потрапила лікарня на Харківщині - ОВА

КИЇВ. 17 січня. УНН. Російські війська за 16 січня обстріляли три райони Харківської області, зокрема під ворожий вогонь потрапила районна лікарня у Вовчанську, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у вівторок, 17 січня, у Telegram, пише УНН.