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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Под вражеский огонь попала больница в Харьковской области - ОВА

Киев • УНН

 • 346952 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Российские войска за 16 января обстреляли три района Харьковской области, в частности под вражеский огонь попала районная больница в Волчанске, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во вторник, 17 января, в Telegram, пишет УНН.

Под вражеский огонь попала больница в Харьковской области - ОВА

Цитата

"На протяжении прошедших суток враг продолжал террор мирного населения прифронтовых населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области", - сообщил Синегубов.

Детали

По данным главы ОВА:

  • В Купянске обстрелами повреждены 2 пятиэтажных многоквартирных дома, 7 частных домовладений. Ранения получили 41-летний мужчина и женщина 65 лет.
  • В Волчанске Чугуевского района от обстрелов пострадало здание центральной районной больницы, повреждено 7 частных домов.
  • В поселке Белый Колодец Волчанской громады повреждены 3 частных дома и объект гражданской промышленности.

"Наши защитники на линии столкновения надежно удерживают позиции и дают решительный отпор оккупантам", - отметил глава ОВА.

Дополнение

Российские оккупанты 16 января обстреляли детскую больницу в Херсоне.

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