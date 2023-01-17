Под вражеский огонь попала больница в Харьковской области - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Российские войска за 16 января обстреляли три района Харьковской области, в частности под вражеский огонь попала районная больница в Волчанске, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во вторник, 17 января, в Telegram, пишет УНН.
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"На протяжении прошедших суток враг продолжал террор мирного населения прифронтовых населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области", - сообщил Синегубов.
Детали
По данным главы ОВА:
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- В Купянске обстрелами повреждены 2 пятиэтажных многоквартирных дома, 7 частных домовладений. Ранения получили 41-летний мужчина и женщина 65 лет.
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- В Волчанске Чугуевского района от обстрелов пострадало здание центральной районной больницы, повреждено 7 частных домов.
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- В поселке Белый Колодец Волчанской громады повреждены 3 частных дома и объект гражданской промышленности.
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"Наши защитники на линии столкновения надежно удерживают позиции и дают решительный отпор оккупантам", - отметил глава ОВА.
Дополнение
Российские оккупанты 16 января обстреляли детскую больницу в Херсоне.