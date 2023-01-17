Оккупанты обстреляли Купянск ракетами С-300: разрушено учебное заведение

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“Оккупанты снова обстреляли город Купянск. Сегодня около 14:30 вражеская ракета С-300 попала в Купянский автотранспортный профессиональный колледж”, – говорится в сообщении.

Детали

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Однако помещение учебного заведения почти полностью разрушено.

Дополнение

Российские войска за 16 января обстреляли три района Харьковской области, в том числе под вражеский огонь попала районная больница в Волчанске