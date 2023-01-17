Оккупанты обстреляли Купянск ракетами С-300: разрушено учебное заведение
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Российские оккупанты сегодня снова обстреляли город Купянск. Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, вражеская ракета С-300 попала в Купянский автотранспортный профессиональный колледж, передает УНН.
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“Оккупанты снова обстреляли город Купянск. Сегодня около 14:30 вражеская ракета С-300 попала в Купянский автотранспортный профессиональный колледж”, – говорится в сообщении.
Детали
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Однако помещение учебного заведения почти полностью разрушено.
Дополнение
Российские войска за 16 января обстреляли три района Харьковской области, в том числе под вражеский огонь попала районная больница в Волчанске