В Харьковской области был "прилет" в гериатрический пансионат - глава ОВА

Цитата

"Оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковской области. За прошедшие сутки под вражеским артиллерийским и минометным огнем были Купянск, Двуречная, Волчанск, Красное, Каменка, Чугуновка, Табаевка и другие города и села области", - сообщил Синегубов.

Детали

По данным главы ОВА:



В Купянске в результате обстрелов повреждены жилой дом и частное предприятие.

в результате обстрелов повреждены жилой дом и частное предприятие.

В поселке Двуречная Купянского района поврежден частный дом, горели хозяйственные постройки.

Купянского района поврежден частный дом, горели хозяйственные постройки.

В Волчанске Чугуевского района враг обстрелял два двухэтажных многоквартирных дома: выбиты окна и разрушена крыша. Есть попадание в амбулаторию.

Чугуевского района враг обстрелял два двухэтажных многоквартирных дома: выбиты окна и разрушена крыша. Есть попадание в амбулаторию.

В поселке Вильча из-за обстрелов оккупантов повреждены 5 частных домов. Был «прилет» в «Волчанский гериатрический пансионат», повреждены окна корпуса. Также зафиксировано попадание вражеских снарядов в детский сад.

из-за обстрелов оккупантов повреждены 5 частных домов. Был «прилет» в «Волчанский гериатрический пансионат», повреждены окна корпуса. Также зафиксировано попадание вражеских снарядов в детский сад.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил он.

"Наши военные на линии соприкосновения надежно держат позиции и ведут ожесточенные бои с оккупантами", - указал глава ОВА.

Дополнение

17 января в селе Ковшаровка была обстрелами повреждена больница. Ранение получил фельдшер.