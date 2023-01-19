В Харьковской области был "прилет" в гериатрический пансионат - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Российские войска за минувшие сутки накрывали огнем три района Харьковской области, был "прилет" в Волчанский гериатрический пансионат, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в четверг, 19 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковской области. За прошедшие сутки под вражеским артиллерийским и минометным огнем были Купянск, Двуречная, Волчанск, Красное, Каменка, Чугуновка, Табаевка и другие города и села области", - сообщил Синегубов.
Детали
По данным главы ОВА:
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- В Купянске в результате обстрелов повреждены жилой дом и частное предприятие.
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- В поселке Двуречная Купянского района поврежден частный дом, горели хозяйственные постройки.
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- В Волчанске Чугуевского района враг обстрелял два двухэтажных многоквартирных дома: выбиты окна и разрушена крыша. Есть попадание в амбулаторию.
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- В поселке Вильча из-за обстрелов оккупантов повреждены 5 частных домов. Был «прилет» в «Волчанский гериатрический пансионат», повреждены окна корпуса. Также зафиксировано попадание вражеских снарядов в детский сад.
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"К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил он.
"Наши военные на линии соприкосновения надежно держат позиции и ведут ожесточенные бои с оккупантами", - указал глава ОВА.
Дополнение
17 января в селе Ковшаровка была обстрелами повреждена больница. Ранение получил фельдшер.