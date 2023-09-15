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Сыну Джо Байдена выдвинули обвинения в незаконном владении оружием

Сыну Джо Байдена выдвинули обвинения в незаконном владении оружием

Киев • УНН

 • 261125 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Сын президента США Джо Байдена Хантер был обвинен в четверг в незаконной покупке оружия во время употребления наркотиков, что бросает новую тень на кампанию его отца по переизбранию в следующем году. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.

Детали 

53-летнего Хантера Байдена обвинили по двум пунктам в ложных заявлениях. В частности речь идет об обвинении в покупке револьвера Colt Cobra. 

А уже третье обвинение гласит, что на основании ложных показаний он незаконно владел оружием в течение 11 дней в октябре 2022 года.

Если Байдена признают виновным по всем трем обвинениям, теоретически ему может грозить 25 лет заключения, хотя на практике редко наказывают тюремным сроком.

Юридические проблемы Хантера Байдена стали мишенью для политических конкурентов его отца, претендующего на второй срок в Белом доме.

"Горы доказательств показывают, что Хантер Байден, вероятно, совершил несколько преступлений, и американцы ожидают, что Министерство юстиции будет применять закон одинаково", - сказал Комер.

Но ведущий демократ, Кейша Лэнс Ботомс, экс-мэр Атланты и бывший старший советник Джо Байдена, поставила под сомнение, почему Хантеру предъявили обвинения.

«Кто-нибудь может сказать мне, сколько людей на федеральном уровне были обвинены в покупке оружия, когда они имели дело с проблемами злоупотребления психоактивными веществами?» Ботомс сказал на X, ранее известном как Twitter. “Я не знаю ответа, но за 29 лет работы адвокатом я никогда не слышал об этом”.

Обвинения во владении оружием выдвинул специальный прокурор Министерства юстиции Дэвид Вайс, который с 2018 года расследует Хантера Байдена по различным обвинениям, в основном связанным’с его зарубежными бизнес-сделками.

Ранее Хантер Байден признал себя виновным в уклонении от налогов. Но из-за того, что он заплатил штраф и возместил потери, ему был предложен условный срок. Соглашение не имело успеха, ведь Байден младший запросил иммунитет от будущих обвинений, на что прокурор не согласился и анонсировал выдвижение нового обвинения в сентябре 2023 года. 

Напомним

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в среду осудила планы республиканцев начать расследование по импичменту президента США Джо Байдена, назвав эти усилия безосновательными.

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