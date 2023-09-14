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Білий дім назвав розслідування щодо імпічмента Байдена безпідставним

Білий дім назвав розслідування щодо імпічмента Байдена безпідставним

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр у середу засудила плани республіканців розпочати розслідування щодо імпічменту президента США Джо Байдена, назвавши ці зусилля безпідставними. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі 

Вона сказала, що республіканці не надали жодних доказів проти Байдена, оскільки вони розслідують ділові операції його сина Хантера Байдена. Розслідування зосереджено на тому, чи отримав Байден вигоду від ділових угод Хантера Байдена.

"Це політичний трюк", - сказала вона.

Жан-П’єр сказала, що, схоже, спікер Палати представників Кевін Маккарті, головний республіканець у Вашингтоні, наказав провести розслідування у відповідь на тиск ультраправих законодавців-республіканців, таких як Марджорі Тейлор-Грін.

“Це ціла вправа того, як це зробити нелегітимним шляхом... Це політичне переслідування президента, а не правда”, - сказала вона.

Вона сказала, що республіканці не знайшли доказів того, що Байден зробив щось погане, “оскільки президент нічого поганого не зробив”.

Нагадаємо

Кевін Маккарті, спікер Палати представників США, оголосив, що Палата представників розпочне офіційне розслідування щодо імпічменту президента Джо Байдена. Республіканці стверджують, що він використав свою посаду, щоб допомогти своєму синові Хантеру Байдену в його бізнес-справах.

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