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Белый дом назвал расследование по импичменту Байдена безосновательным

Белый дом назвал расследование по импичменту Байдена безосновательным

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-П’ер в среду осудила планы республиканцев начать расследование по импичменту президента США Джо Байдена, назвав эти усилия безосновательными. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали 

Она сказала, что республиканцы не предоставили никаких доказательств против Байдена, поскольку они расследуют деловые операции его сына Хантера Байдена. Расследование сосредоточено на том, получил ли Байден выгоду от деловых сделок Хантера Байдена.

"Это политический трюк", - сказала она.

Жан-П’Йер сказала, что, похоже, спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, главный республиканец в Вашингтоне, приказал провести расследование в ответ на давление ультраправых законодателей-республиканцев, таких как Марджори Тейлор-Грин.

“Это целое упражнение того, как это сделать нелегитимным путем... Это политическое преследование президента, а не правда”, - сказала она.

Она сказала, что республиканцы не нашли доказательств того, что Байден сделал что-то плохое, “поскольку президент ничего плохого не сделал”.

Напомним

Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей США, объявил, что Палата представителей начнет официальное расследование по импичменту президента Джо Байдена. Республиканцы утверждают, что он использовал свою должность, чтобы помочь своему сыну Хантеру Байдену в его бизнес-делах.

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