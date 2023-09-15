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Сину Джо Байдена висунули звинувачення у незаконному володінні зброєю

Сину Джо Байдена висунули звинувачення у незаконному володінні зброєю

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Син президента США Джо Байдена Хантер був звинувачений у четвер у незаконній купівлі зброї під час вживання наркотиків, що кидає нову тінь на кампанію його батька щодо переобрання наступного року. Про це повідомляє AFP, пише УНН.

Деталі 

53-річного Хантера Байдена звинуватили за двома пунктами в неправдивих заявах. Зокрема йдеться про звинувачення у купівлі револьвера Colt Cobra. 

А вже третє звинувачення містить інформацію, що на підставі неправдивих свідчень він незаконно володів зброєю протягом 11 днів у жовтні 2022 року.

Якщо Байдена визнають винним за всіма трьома звинуваченнями, теоретично йому може загрожувати 25 років ув’язнення, хоча на практиці рідко карають тюремним терміном.

Юридичні проблеми Хантера Байдена стали мішенню для політичних конкурентів його батька, який претендує на другий термін у Білому домі.

"Гори доказів показують, що Хантер Байден, ймовірно, скоїв кілька злочинів, і американці очікують, що Міністерство юстиції застосовуватиме закон однаково", - сказав Комер.

Але провідний демократ, Кейша Ленс Ботомс, ексмер Атланти та колишній старший радник Джо Байдена, поставила під сумнів, чому Хантера висунули звинувачення.

«Хтось може сказати мені, скількох людей федерально звинуватили у купівлі зброї, коли вони мали справу з проблемами зловживання психоактивними речовинами?» Ботомс сказав на X, раніше відомому як Twitter. “Я не знаю відповіді, але за 29 років роботи адвокатом я ніколи про це не чув”.

Звинувачення у володінні зброєю висунув спеціальний прокурор Міністерства юстиції Девід Вайс, який з 2018 року розслідує Хантера Байдена за різними звинуваченнями, в основному пов’язаними з його закордонними бізнес-угодами.

Раніше Хантер Байден визнав себе винним в ухиленнях від податків. Але через те, що він сплатив штраф та відшкодував втрати, йому було запропоновано умовний термін. Угода не мала успіху, адже Байден молодший запросив імунітет від майбутніх звинувачень, на що прокурор не погодився та анонсував висунення нового звинувачення у вересні 2023 року. 

Нагадаємо

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр у середу засудила плани республіканців розпочати розслідування щодо імпічменту президента США Джо Байдена, назвавши ці зусилля безпідставними.

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