Синоптики выдали предупреждение о заморозках в Украине

"Ночью 20 сентября во Карпатах заморозки 0-2°, ночью 21 сентября в Украине, кроме юга, на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.

Напомним, в Украине до конца недели местами будут идти дожди, в большинстве областей, кроме юга, ночью в субботу на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе ожидаются заморозки 0-3°, днем - до 17 градусов тепла, в воскресенье на большей части территории страны повышение температуры на 2-4°.