Синоптики видали попередження про заморозки в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Українців попередили про заморозки в Україні найближчими днями. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"Вночі 20 вересня у Карпатах заморозки 0-2°; вночі 21 вересня в Україні, крім півдня, на поверхні грунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий)", - вказали синоптики.
Нагадаємо, в Україні до кінця тижня місцями йтимуть дощі, у більшості областей, крім півдня, вночі у суботу на поверхні ґрунту, в Карпатах і в повітрі очікуються заморозки 0-3°, удень - до 17 градусів тепла, у неділю на більшості території країни підвищення температури на 2-4°.