Синоптики рассказали, какой будет погода до конца недели

Так, 27 сентября ночью в Украине, кроме востока, местами небольшой дождь, днем в южной части умеренный дождь, на остальной территории без осадков. 28 сентября без осадков, лишь днем в западных и местами северных областях небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, 27 сентября в восточных областях 1-6°, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 27 сентября 14-19° тепла, 28 сентября 17-22°.

29 сентября ночью в северных, центральных областях и в Карпатах, днем на большей части территории страны небольшие, местами умеренные дожди. В начале следующей неделе, 30 сентября, в Украине без осадков, лишь днем в западных областях небольшой дождь. Температура ночью 7-12°, на побережье Черного моря до 15°; днем 15-21°, в южной части, в Прикарпатье и Закарпатье 19-25°.

Напомним, синоптики дали прогноз на завтра.