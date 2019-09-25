Синоптики розповіли, якою буде погода до кінця тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. В Україні у суботу, 28 вересня, очікується погода переважно без опадів, у неділю, 29 вересня, дощитиме. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, 27 вересня вночі в Україні, крім сходу, місцями невеликий дощ, вдень у південній частині помірний дощ, на решті території без опадів. 28 вересня без опадів, лише вдень у західних та місцями північних областях невеликий дощ. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, 27 вересня у східних областях 1-6°, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 27 вересня 14-19° тепла, 28 вересня 17-22°.
29 вересня вночі у північних, центральних областях та в Карпатах, вдень на більшій частині території країни невеликі, місцями помірні дощі. На початку наступного тижня, 30 вересня, в Україні без опадів, лише вдень у західних областях невеликий дощ. Температура вночі 7-12°, на узбережжі Чорного моря до 15°; вдень 15-21°, у південній частині, на Прикарпатті та Закарпатті 19-25°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на завтра.