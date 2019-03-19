Синоптики рассказали, когда закончатся дожди

"Завтра переменная облачность. Без существенных осадков, лишь ночью в большинстве северных, центральных областей и в Карпатском регионе небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4 ° тепла до 1 ° мороза, днем 6-11 ° тепла, на юге и востоке страны 10-15 ° тепла, в Карпатах в течение суток 0-5 ° мороза ", - сообщили УНН.

Синоптики подчеркнули, что 21-22 марта в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь в восточной части небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью от 2 ° тепла до 3 ° мороза, на юге, 22 марта по всей стране 0-5 ° тепла; днем 7-12 ° тепла, на Закарпатье и Одесской области до 15 °; в Карпатах ночью 1-5 ° мороза, днем 0-5 ° тепла.



"23-24 марта. Преимущественно без осадков, лишь 23 марта на востоке страны и севере Ливобережжня небольшой дождь. Температура ночью 0-6 ° тепла, днем 8-14 ° тепла, в западной части и местами на юге страны 12-17 °" , - сообщили в пресс-службе.



Напомним, киевлян предупредили про мокрый снег.