Синоптики розповіли, коли закінчаться дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Завтра в Україні мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вночі у більшості північних, центральних областей та в Карпатському регіоні невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вночі у більшості північних, центральних областей та в Карпатському регіоні невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 6-11° тепла, на півдні та сході країни 10-15° тепла; в Карпатах протягом доби 0-5° морозу", - повідомили УНН.
Синоптики підкреслили, що 21-22 березня в Україні буде мінлива хмарність. Без опадів, лише у східній частині невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на півдні, 22 березня по всій країні 0-5° тепла; вдень 7-12° тепла, на Закарпатті та Одещині до 15°; у Карпатах вночі 1-5° морозу, вдень 0-5° тепла.
"23- 24 березня. Переважно без опадів, лише 23 березня на сході країни та півночі Лівобережжня невеликий дощ. Температура вночі 0-6° тепла, вдень 8-14° тепла, в західній частині та місцями на півдні країни 12-17°", - повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, киян попередили про мокрий сніг.