Синоптики рассказали, когда прекратятся дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Уже к середине этой недели в Украине должна установиться сухая погода - 9-10 сентября осадков не ожидается. Температура воздуха в четверг днем повысится на 3-5 градусов. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Так, по прогнозу синоптиков, завтра, 8 сентября, ночью и утром в Украине, кроме южной и восточной части, днем в северо-восточных, Черкасской и Полтавской областях дождь, местами гроза. Температура ночью 8-14°, на юге страны 15-20°; днем 19-24°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 25-30°.
В последующие двое суток, 9-10 сентября, - без осадков; температура ночью существенно не изменится, днем 9 сентября 18-23°, в южных областях до 27°, 10 сентября в Украине повышение дневной температуры на 3-5°.
Напомним, метеорологи рассказали, какой будет осень.