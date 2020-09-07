Синоптики розповіли, коли припиняться дощі

Так, за прогнозом синоптиків, завтра, 8 вересня, вночі та вранці в Україні, крім південної та східної частини, вдень у північно-східних, Черкаській та Полтавській областях дощ, місцями гроза. Температура вночі 8-14°, на півдні країни 15-20°; вдень 19-24°, у південних, східних та Дніпропетровській областях 25-30°.

У наступні дві доби, 9-10 вересня, - без опадів; температура вночі суттєво не зміниться, вдень 9 вересня 18-23°, у південних областях до 27°, 10 вересня в Україні підвищення денної температури на 3-5°.

Нагадаємо, метеорологи розповіли, якою буде осінь.