Синоптики розповіли, коли припиняться дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Уже до середини цього тижня в Україні має встановитися суха погода - 9-10 вересня опадів не очікується. Температура повітря у четвер удень підвищиться на 3-5 градусів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, за прогнозом синоптиків, завтра, 8 вересня, вночі та вранці в Україні, крім південної та східної частини, вдень у північно-східних, Черкаській та Полтавській областях дощ, місцями гроза. Температура вночі 8-14°, на півдні країни 15-20°; вдень 19-24°, у південних, східних та Дніпропетровській областях 25-30°.
У наступні дві доби, 9-10 вересня, - без опадів; температура вночі суттєво не зміниться, вдень 9 вересня 18-23°, у південних областях до 27°, 10 вересня в Україні підвищення денної температури на 3-5°.
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