Синоптики рассказали, где завтра будет теплее всего
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В выходные в большинстве областей без осадков, лишь в Приазовье, завтра также и в восточной части, а днем 24 марта и в западных и северных областях небольшой дождь, местами с мокрым снегом; температура ночью от 3 ° мороза до 2 ° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны до плюс 6 °, днем 4-11 ° тепла, в западных и Одесской областях 10-15 °. Про этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"В понедельник в большинстве областей дождь, на севере Левобережья с мокрым снегом, температура существенно не изменится. Ветер северо-западный и западный, 5-12 м/с, ближайшей ночью в Украине, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с ", - добавили синоптики.
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В Киевской области завтра без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м / с, ночью отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2 ° тепла до 3 ° мороза, днем 4-9 ° тепла; в Киеве ночью около 0 °, днем 6-8 ° тепла.
Как сообщал УНН, следующая неделя в Украине начнется с небольшого дождя.