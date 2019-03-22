Синоптики розповіли, де завтра буде тепліше всього

КИЇВ. 22 березня. УНН. У вихідні в більшості областей без опадів, лише у Приазов'ї, завтра також і у східній частині, а вдень 24 березня і в західних та північних областях невеликий дощ, місцями з мокрим снігом; температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни до плюс 6°, вдень 4-11° тепла, у західних та Одеській областях 10-15°. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.