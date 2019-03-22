Синоптики розповіли, де завтра буде тепліше всього
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У вихідні в більшості областей без опадів, лише у Приазов'ї, завтра також і у східній частині, а вдень 24 березня і в західних та північних областях невеликий дощ, місцями з мокрим снігом; температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни до плюс 6°, вдень 4-11° тепла, у західних та Одеській областях 10-15°. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"В понеділок в більшості областей невеликий дощ, на півночі Лівобережжя з мокрим снігом; температура суттєво не зміниться.
Вітер північно-західний та західний, 5-12 м/с, найближчої ночі в Україні, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с", - додали синоптики.
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На Київщині завтра без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.
Як повідомляв УНН, наступний тиждень в Україні почнеться з невеликого дощу.