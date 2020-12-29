Синоптики рассказали, где будет снежно на Новый год

"Завтра без существенных осадков, местами туман, днем на Прикарпатье, Закарпатье и Волыни дождь, в горах с мокрым снегом, температура ночью 0-7° тепла, днем 5-10° тепла, в восточных областях ночью 1-3° мороза, днем 1-6° тепла", - сообщили синоптики.

При этом в последний день 2020 года, 31 декабря, по прогнозу, в западных областях дождь, в горах значительный снег, на остальной территории без осадков. 1 января в Украине, кроме востока, небольшие дожди, в западных областях умеренные осадки, в Карпатах значительный снег.

"Температура в восточных областях (31 декабря - 1 января - ред.) ночью 0-4° мороза, днем 1-4° тепла, на остальной территории ночью 1-6° тепла, днем 4-9°, в южной части до 13°, 1 января в Карпатах ночью и днем 0-5° мороза", - указали синоптики.

Добавим, по Украине уже с середины ноября разыгралась зимняя погода. Так, 15-16 ноября снежило на севере и востоке страны, оттуда непогода переместилась и в Киев. В ночь на 19 ноября в Украине были значительные температурные контрасты - на западе и юге +5°, на востоке -20°. На утро 22 ноября в Украине на Левобережье намело до 12 сантиметров снега.

Напомним, первому снегу уже смогли порадоваться и жители Луцка, Львова, Ровно и Ужгорода. А уже в первый день зимы снег выпал еще в ряде областей.