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Синоптики розповіли, де буде сніжно на Новий рік

Київ • УНН

 • 20485 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Кінець поточного і перший день 2021 року не принесе сніжної погоди по всій Україні, утім, значний сніг очікується у Карпатах. Температура повітря буде досягати місцями по країні навіть 13 градусів тепла, морозно буде - також у горах. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Синоптики розповіли, де буде сніжно на Новий рік

"Завтра без істотних опадів, місцями туман, вдень на Прикарпатті, Закарпатті та Волині дощ, в горах з мокрим снігом; температура вночі 0-7° тепла, вдень 5-10° тепла, у східних областях вночі 1-3° морозу, вдень 1-6° тепла", - повідомили синоптики.

При цьому в останній день 2020 року, 31 грудня, за прогнозом, у західних областях дощ, у горах значний сніг, на решті території без опадів. 1 січня в Україні, крім сходу, невеликі дощі, в західних областях помірні опади, в Карпатах значний сніг.

"Температура у східних областях (31 грудня - 1 січня - ред.) вночі 0-4° морозу, вдень 1-4° тепла; на решті території вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°, у південній частині до 13°; 1 січня в Карпатах вночі та вдень 0-5° морозу", - вказали синоптики.

Додамо, по Україні вже з середини листопада розігралася зимова погода. Так, 15-16 листопада сніжило на півночі та сході країни, звідти негода перемістилася і до Києва. У ніч на 19 листопада в Україні були значні температурні контрасти - на заході та півдні +5°, на сході -20°. На ранок 22 листопада в Україні на Лівобережжі намело до 12 сантиметрів снігу.

Нагадаємо, першому снігу вже змогли порадіти і жителі Луцька, Львова, Рівного та Ужгорода. А вже у перший день зими сніг випав ще у низці областей.

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