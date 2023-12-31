Синоптики рассказали, какой будет погода в первый день нового года

Завтра, 1 января в Украине ожидается довольно теплая, но облачная погода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями. В западных, днем и в северных и северных и Винницкой областях умеренный дождь, на Закарпатье и в Карпатах местами значительный дождь и мокрый снег; на остальной территории без осадков. В центральных и южных областях ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла тепла, на юге страны 6-11°