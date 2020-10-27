Синоптики прогнозируют мокрый снег в Карпатах еще до конца октября
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. К концу рабочей недели ожидается снижение ночной температуры до нуля, 30 октября - дожди в ряде регионов Украины, в Карпатах - мокрый снег. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В ближайшие трое суток в Украине преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман; лишь 30 октября в западных, северных и восточных областях небольшой дождь, в Карпатах умеренный, местами значительный дождь, на высокогорье с мокрым снегом", - сообщили синоптики.
Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей 10-14°, в Карпатах и в Луганской области 0-5° тепла; днем в Украине 12-17°, в южной части до 20°.
Напомним, метеорологи допускают, что нынешняя зима в Киеве будет теплой и бесснежной.