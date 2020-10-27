Синоптики прогнозують мокрий сніг у Карпатах наприкінці жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. До кінця робочого тижня очікується зниження нічної температури до нуля, 30 жовтня - дощі у низці регіонів України, у Карпатах - мокрий сніг. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчі три доби в Україні переважно без опадів, вночі та вранці подекуди туман; лише 30 жовтня у західних, північних та східних областях невеликий дощ, в Карпатах помірний, місцями значний дощ, на високогір'ї з мокрим снігом", - повідомили синоптики.
Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів 10-14°, в Карпатах та на Луганщині 0-5° тепла; вдень в Україні 12-17°, у південній частині до 20°.
Нагадаємо, метеорологи допускають, що цьогорічна зима у Києві буде теплою та безсніжною.