Синоптики прогнозують мокрий сніг у Карпатах наприкінці жовтня

"У найближчі три доби в Україні переважно без опадів, вночі та вранці подекуди туман; лише 30 жовтня у західних, північних та східних областях невеликий дощ, в Карпатах помірний, місцями значний дощ, на високогір'ї з мокрим снігом", - повідомили синоптики.

Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів 10-14°, в Карпатах та на Луганщині 0-5° тепла; вдень в Україні 12-17°, у південній частині до 20°.

Нагадаємо, метеорологи допускають, що цьогорічна зима у Києві буде теплою та безсніжною.