Синоптики прогнозируют дожди и до 33 тепла: где ожидать непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. В Украине сегодня местами ожидается дождливая погода, температура воздуха по Украине в течение суток будет колебаться от 11 до 33 градусов тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
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"8 июля в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях, днем и в Карпатах кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах центральных, Сумской, Одесской и Николаевской областей град, шквалы 15-20 м/с, на остальных территории без осадков", - сообщили синоптики.
Детали
Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 11-16°, днем 22-27°; на остальной территории ночью 16-21°, днем 28-33°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области завтра в Киеве без осадков, по области местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°, в Киеве ночью 14-16°, днем около 25°.