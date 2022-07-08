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13:44 • 12633 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 12885 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 29025 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 46629 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 54220 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

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Синоптики прогнозируют дожди и до 33 тепла: где ожидать непогоды

Синоптики прогнозируют дожди и до 33 тепла: где ожидать непогоды

Киев • УНН

 • 164658 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. В Украине сегодня местами ожидается дождливая погода, температура воздуха по Украине в течение суток будет колебаться от 11 до 33 градусов тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Цитата

"8 июля в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях, днем ​​и в Карпатах кратковременные дожди, грозы, днем ​​в отдельных районах центральных, Сумской, Одесской и Николаевской областей град, шквалы 15-20 м/с, на остальных территории без осадков", - сообщили синоптики.

Детали

Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 11-16°, днем ​​22-27°; на остальной территории ночью 16-21°, днем ​​28-33°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра в Киеве без осадков, по области местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 11-16°, днем ​​22-27°, в Киеве ночью 14-16°, днем ​​около 25°.

Украинские Национальные Новости

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