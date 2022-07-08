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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 27735 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 72490 перегляди

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Синоптики прогнозують дощі та до 33° тепла: де очікувати негоди

Синоптики прогнозують дощі та до 33° тепла: де очікувати негоди

Київ • УНН

 • 164662 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. В Україні сьогодні місцями очікується дощова погода, температура повітря по Україні протягом доби коливатимуться від 11 до 33 градусів тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Цитата

"8 липня у більшості північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях, вдень і в Карпатах короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах центральних, Сумської, Одеської та Миколаївської областей град, шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів", - повідомили синоптики.

Деталі

Температура в західних, більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 11-16°, вдень 22-27°; на решті території вночі 16-21°, вдень 28-33°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні у Києві без опадів, по області місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°, у Києві вночі 14-16°, вдень близько 25°.

Українські Національні Новини

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