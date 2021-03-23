Синоптики прогнозируют до 15° тепла еще до конца этой недели

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 41190 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 59330 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 107022 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142847 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194569 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

 • 17521 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В Украине еще до конца этой недели потеплеет - на выходных температура воздуха поднимется местами до 15 градусов тепла, однако, осадки будут продолжаться. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

Завтра, 24 марта, в западных, северных и Винницкой областях, ночью также и на юге страны переменная облачность, без существенных осадков; на остальной территории облачно, небольшой снег, днем с дождем, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях днем умеренные осадки. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в центральных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6°, на западе страны до 9° мороза, в восточных областях около 0°, днем в Украине 1-6° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 3-8° мороза.

В четверг, 25 марта, в западных, северных и Винницкой областях переменная облачность, без существенных осадков; температура ночью 3-8° мороза, днем 4-9° тепла, в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза; на остальной территории облачно с прояснениями, ночью обильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, днем небольшие осадки, температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.

26 марта переменная облачность, в южной части небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков; температура ночью около 0° (в западных и северных областях 1-6° мороза), днем 4-9° тепла, на Закарпатье до 13°. Ветер в стране северо-восточный, 5-10 м/с.

На выходных, 27-28 марта, по Украине - без осадков, лишь 28 марта в западных, днем и в северных, Винницкой и Черкасской областях дожди; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, 28 марта в западных областях 0-5° тепла; днем 7-12° тепла, 27 марта в западных областях до 15°.

В Карпатах 27 марта без осадков, температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла; 28 марта мокрый снег, температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла.

Дополнение

На утро вторника, 23 марта, небольшой снег шел в 11 областях Украины, осадки в течение суток продолжатся. Проезд основными дорогами при этом обеспечен.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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